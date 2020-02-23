حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج السرطان، اليوم 23 فبراير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: يخيم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم، وترتاح إلى الأجواء، وتخطط لمشروع جديد.





عاطفيًا: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة.





صحيًا: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة.



