حظك اليوم.. برج السرطان الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:35 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج السرطان، اليوم 23 فبراير 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: يخيم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم، وترتاح إلى الأجواء، وتخطط لمشروع جديد.
عاطفيًا: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة.
صحيًا: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.