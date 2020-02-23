حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الجوزاء، اليوم 23 فبراير 2020، على النحو التالي:





مهنيًا: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمرًا أو تجد نفسك متورطًا في قضية قانونية أو غيرها.





عاطفيًا: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد من تقديم بعض التنازلات.





صحيًا: استعد عن تنقلاتك في السيارة، واستعمال المصعد بالسير، أو باستخدام الأدراج.



