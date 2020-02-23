حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:35 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك لبرج الجوزاء، اليوم 23 فبراير 2020، على النحو التالي:
مهنيًا: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمرًا أو تجد نفسك متورطًا في قضية قانونية أو غيرها.
عاطفيًا: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد من تقديم بعض التنازلات.
صحيًا: استعد عن تنقلاتك في السيارة، واستعمال المصعد بالسير، أو باستخدام الأدراج.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.