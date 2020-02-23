حظك اليوم.. برج الثور الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:34 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الثور، اليوم 23 فبراير 2020، على النحو التالي:
مهنيًا: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزًا لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم.
عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيدًا بعيدًا عن كل محيطك.
صحيًا: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.