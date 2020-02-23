حظك اليوم.. برج الثور الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الثور، اليوم 23 فبراير 2020، على النحو التالي:





مهنيًا: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزًا لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم.





عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيدًا بعيدًا عن كل محيطك.





صحيًا: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان.



