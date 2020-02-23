حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 23 فبراير 2020
الأحد 23/فبراير/2020 - 01:33 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل ليوم 23 فبراير 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى برج الحوت؛ لذلك عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.
عاطفيًا: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جدًا. انتبه لذلك.
صحيًا: اذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.