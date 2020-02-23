حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لبرج الحمل ليوم 23 فبراير 2020 على النحو التالي:





مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر إلى برج الحوت؛ لذلك عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.





عاطفيًا: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جدًا. انتبه لذلك.





صحيًا: اذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.



