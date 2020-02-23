حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 23 فبراير 2020

قدمت عالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية ليوم 23 فبراير 2020 على النحو التالي:الحمل:مهنيًا: لا يناسبك انتقال القمر الى برج الحوت لذلك عليك أن تكون أكثر ثقة بقدراتك، على الرغم من أن بعضهم يحاول النيل منك وإحباط عزيمتك.عاطفيًا: تتفق مع الشريك على بعض النقاط، لكن هوّة الخلاف على نقاط أخرى واسعة جدًا. انتبه لذلك.صحيًا: إذهب للتسلية والترفيه واضحك، فالضحك أفضل علاج للتوتر العصبي، ويفيد الصحة.الثور:مهنيًا: وجوه جديدة في حياتك وربما تحصل تطوّرات مهنية مفرحة، فكن جاهزًا لاستقبال كل ما يحمله لك القدر من فرص للمصالحة والتقدّم.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة أمضيتها وحيدًا بعيدًا عن كل محيطك.صحيًا: عليك أخذ قسط طويل من الراحة والقيام بنزهة أو رحلة للترفيه قدر الإمكان.الجوزاء:مهنيًا: تجربة قاسية تمر بها قد تفضح أمرًا أو تجد نفسك متورطًا في قضية قانونية أو غيرها.عاطفيًا: عليك أن تعتمد مع الشريك مبدأ المعاملة بالمثل، وهذا أفضل للطرفين، لكن لا بد في أحيانًا من تقديم بعض التنازلات.صحيًا: استعد عن تنقلاتك في السيارة واستعمال المصعد بالسير أو باستخدام الأدراج.السرطان:مهنيًا: يخيم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم وترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد.عاطفيًا: يحدث ما يربكك في مجالك العاطفي أو العائلي، عليك ألا تجازف في مجالات خطرة.صحيًا: إذا كنت تقيم بالقرب من أحد الأندية الرياضية فلا تتردد لحظة في التوجه إليه وممارسة الرياضة.الأسد:مهنيًا: يحمل هذا اليوم وعودًا كثيرة وحظوظًا استثنائية في شتى المجالات الشخصية والمهنية.عاطفيًا: يكلفك الشريك بمهمة جديدة تجد صعوبة كبيرة في إنجازها وتخطيها، فلا تقدّم له مبرّرات إذا عجزت.صحيًا: يقوى النشاط كما الديناميكية وتقبل على الحياة واثقًا بنفسك مفعمًا سعادة.العذراء:مهنيًا: تنظر إلى الأمور من منظار إيجابي ومختلف ربّما عن نظرتك إليها سابقًا، تميل الى تحديد الموقع وتعتمد على المنطق والبراهين.عاطفيًا: كن مستعدًا لما سيطرحه الشريك، فهو قد يفاجئك بما يجول في خاطره من أفكار ومشاريع للمستقبل.صحيًا: كن على ثقة تامة أن التقيد بالإرشادات الصحية العلمية تؤتي ثمارها كما تشتهي.الميزان:مهنيًا: قد توقع عقدًا جديدًا أو تباشر عملًا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل.عاطفيًا: قد تتسبب صداقة بنزاع مع الحبيب أو تعيش أزمة عائلية وخلافات بين المقربين، لكنك سرعان ما تتخلص منها.صحيًا: قد يكون للوضع المهني المقلق تأثير على وضعك الصحي والنفسي.العقرب:مهنيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والزملاء حولك، تغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والآخاذة.عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة وشعرت معها بأنك مهان وأصبت في كرامتك.صحيًا: الأجواء المضطربة والقلقة في محيطك تصيبك بشظاياها وتتركك في حالة نفسية تعبة.القوس:مهنيًا: تتوق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل إلى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة أحيانًا، فأنت قادر دائمًا على تنظيم جدول أعمالك بنجاح تام.عاطفيًا: لا تقحم نفسك في خلاف مع الشريك لسبب غير جدّي، لأنك في النهاية، لو حاولت معرفة الأسباب لتراجعت وقدمت اعتذارك علنًا.صحيًا: تواظب على ما بدأته على صعيد الريجيم وتتحسن تدريجيًا وتستعيد رشاقتك.الجدي:مهنيًا: محطة جديدة في حياتك المهنية، ومستقبل واعد ينتظرك إذا حافظت على المبادىء التي انطلقت منها.عاطفيًا: تكون لبقًا جدًا في طريقة كلامك مع الحبيب، وتأخذه باللين وحلاوة اللسان، فهو إنسان طيّب القلب ويحبك أكثر مما تتصور.صحيًا: تقترب من التوصل إلى الحل النهائي لمشاكل البدانة واستعادة الرشاقة والقوام المشيق.الدلو:مهنيًا: خسائر مادية محدودة سببها التهوّر، لكنّ الأيام المقبلة ستفتح لك عدة مجالات من أجل التعويض وتحقيق مكاسب جديدة وكبيرة.عاطفيًا: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة مع الشريك، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل معه بجدية.صحيًا: تقرر عدم استعمال السيارة والسير قدر الإمكان في تنقلاتك.الحوت:مهنيًا: قد تساهم في عمل خيري أو إنساني أو اجتماعي وتلاقي الترحيب والثناء على كل ما تقوم به. يرتاح قلبك كثيرًا لكل عطاء تقدّمه.عاطفيًا: تعاطف الشريك معك يفرض عليك مزيدًا من الشفافية في التعامل معه، والحرص على مراعاة شعوره المرهف باستمرار.صحيًا: استمتع بأوقات فراغك قدر الإمكان واستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية مسلية.