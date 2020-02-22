عمرو موسى: لا أمانع في التطبيع مع إسرائيل والاعتراف بها (فيديو)

قال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إنه لا يمانع في التطبيع مع إسرائيل ولا الاعتراف بها وإقامة علاقات حسنة مع الجوار المصري.وأضاف موسى خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": «أطالب بحقي ـ كفلسطين ـ في إقامة دولة حقيقية تستطيع القيام بمهامها وليست مجرد دولة حدودها غير مفهومة ومحاصرة، حتى من الداخل تترابط عن طريق الأنفاق».جاء ذلك في معرض حديثه عن اتفاقية السلام الأمريكية، وتحليله لأبرز القضايا العالقة بالمنطقة ومنها القضية الفلسطينية.