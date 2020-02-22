أبوزيد: قطاع الأعمال لديه استثمارات ضخمة في المشروعات التنموية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبوزيد، إن استثمارات شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية تضاعفت عبر المشروعات التنموية الضخمة التي تنشئها هذه الشركات.وأضاف أبوزيد في تصريحات للدستور أن هذه الاستثمارات تمثل عائد جيد للدولة، حيث أن قطاع الأعمال العام يمتلك محفظة من الاستثمارات في المشروعات القومية تؤهله للمساهمة في زيادة الناتج القومي للدولة.وأشار إلى أن التعاون بين قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص أحد أبرز المحاور الهامة لتنمية الاقتصاد القومي.