عمرو موسى عن تكريم مجدي يعقوب: نحتاج لقصص النجاح

هنأ عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، على تكريمه بدولة الإمارات تقديرًا لعمله المخلص والجاد، معتبرًا أن هذا نجاح مصري مرحب به عربيًا.وأضاف موسى، خلال لقاءه ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العرب عمومًا بما فيهم مصر يحتاجون للنجاح ولقصص النجاح، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدي يعقوب يخدم المجتمع المصري والعالمي واصفًا إياه بأنها طبيب كفء.وتابع أنه سيتصل بيعقوب لتهنئته بنجاحه وتهنئة مصر له والاعتراف والشكر له