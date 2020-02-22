الكويت تسير 203 شاحنات لإغاثة اللاجئين في سوريا واليمن

سيرت جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية الكويتية اليوم، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، 203 شاحنات محملة بمواد إغاثية عينية، ضمن حملة إغاثة سوريا واليمن 2020.من جانبه، أشاد المستشار في الديوان الأميري الكويتي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الدكتور عبدالله المعتوق - في تصريح صحفي - بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الحملة التي استطاعت جمع 203 شاحنات في أيام معدودة للاجئين في سوريا واليمن.وأعرب المعتوق - الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - عن شكره لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، ولكل من جادت نفسه بالتبرع في هذه الحملة.بدوره، قال المدير العام لجمعية السلام الدكتور نبيل العون، إنه تم تخصيص 108 شاحنات لصالح المحتاجين في سوريا، و95 شاحنة لصالح المحتاجين في اليمن؛ حيث قدرت محتويات الشاحنة الواحدة بمبلغ 29 ألف دينار كويتي (نحو 94500 دولار امريكي).ولفت إلى أن الحملة تعد جزءا من تعهدات الكويت وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، للأمم المتحدة في شأن دعم السوريين، بناء على الاجتماع الذي استضافته الكويت على مستوى الجمعيات الإنسانية في 12 مارس 2019، والذي تعهدت به الجمعية بمبلغ 25 مليون دولار لدعم الوضع الإنساني في سوريا.