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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحسانين: زيادة حركة السياحة الإسبانية لمصر مارس المقبل

السبت 22/فبراير/2020 - 10:58 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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قال محمد الحسانين، عضو غرفة شركات السياحة، إن السوق الإسباني مُعدّله السياحي هذا العام أفضل من 2019، لافتًا إلى أن هناك طلب إسباني على زيارة مصر، مصنفًا الحركة على السوق في الدرجة المتوسطة.

أضاف الحسانين، لـ«الدستور»، أن هناك 4 رحلات منتظمة من إسبانيا على الأقصر وأسوان أيام السبت والأربعاء والاثنين والجمعة، إضافة لرحلات الشارتر، موضحًا أنه مع بداية الشهر المقبل وأعياد الربيع تزداد أعداد الرحلات القادمة من إسبانيا، متوقعًا زيادة الرحلات القادمة من إسبانيا خلال الصيف المقبل.

أشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الحركة السياحة في السوق الإسباني العام الماضي وصلت إلى 100 ألف زائر، متوقعًا زيادة تصل لـ30% خلال العام الحالي.

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