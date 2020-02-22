رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

امتلك في العاصمة الإدارية عاصمة مصر الذكية...

«جولدن يارد» أول مجتمع سكني تجاري إداري متكامل بمنطقة المستثمرين «الساحة الذهبية للعاصمة الإدارية» وبإطلالة مباشرة على حى السفارات

السبت 22/فبراير/2020 - 10:57 م
جولدن يارد
جولدن يارد
طباعة
◄ نقل الوزارات والحى الحكومي في 2020 .... سيحدث طفرة ويحفز الاستثمار في مصر
◄ شريف حليو «رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا»: ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة هو إنجاز حقيقي يبرهن ويؤكد على قدرة المصريين على تحقيق الإنجازات وفخور بمشاركتنا بمشروع « جولدن يارد» في قلب العاصمة الإدارية الجديدة



كشف شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، أن العاصمة الإدارية هي فرصة ذهبية للشركات العالمية لتعظيم استثماراتها في مصر.

وأن انتقال الحكومة والوزارات في غضون الشهور القليلة القادمة سيسرع من وتيرة الأعمال و يفعل خطط الدولة الاستراتيجية في تنفيذ أحد أكبر العواصم الذكية على مستوي العالم .

ووأضاف، أننا كـ "مجموعة شركات مرسيليا" فخورين بتطوير مشروع يعكس خبراتنا ورؤيتنا الإستراتيجية في إختيار شراكة مع شركات عريقة ذو ثقل و موقع استراتيجي وتصميم فريد ومختلف فكان "جولدن يارد" بقلب العاصمة الإدارية على ربوة عالية بالساحة الذهبية للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالطرح الأول لمنطقة المستثمرين وبإطلالة مباشرة على الحى الدبلوماسي الذي يضم أكثر من 60 سفارة دولية ومقراً لمنظمة الفاو الدولية، وعلى بعد دقائق من النهر الأخضر الذي يعد أكبر حديقة مركزية فى العالم.

ويقع "جولدن يارد" أيضاً بالقرب من أرض المعارض الدولية التى من المستهدف أن تكون أكبر مساحة عرض بالشرق الأوسط وستجذب أكبر الفاعليات العالمية .

وأفاد "حليو" بأن المشروع هو شراكة بين " مرسيليا " بخبراتها التى تتجاوز العشرون عاماً في تطوير المدن السكنية والتجارية والإدارية المتكاملة وبين "شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية" التي تم تأسيسها بمساهمات شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بإستثمارات تقدر بـ 5 مليار جنيه وسيتم تسليمه خلال 3 سنوات وفقاً لإشترطات شركة العاصمة الإدارية .

جولدن يارد على مساحة 42 فدان مكون من وحدات سكنية فاخرة ، ومول تجارى بتصميمات مميزة وبرؤية خلابة لمسطحات خضراء في أجواء ساحرة تجمع بين جمال الطبيعة وابداع التصميم - الذي عكف عليه أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية وهو" بيت الخبرة العفيفي " قد وأشرف على التصميم لجنة رفيعة المستوي تضم الأستاذ الدكتور عاصم الجزار،وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأستاذ الدكتور علي عبد الرحمن يوسف، محافظ الجيزة الأسبق، وأستاذ هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة وعميد كلية الهندسة الأسبق، والأستاذ الدكتور مراد عبد القادر، أستاذ العمارة والتحكم البيئي بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.

وأعرب "حليو" عن تفائله بالعاصمة الادارية الجديدة التي ستقدم مزيج فريد بين معالم عقارية وأنماط حياة عصرية تم تصميمها على أعلى المعايير الدولية في كافة المجالات والخدمات المقدمة لسكانها ومرتاديها لتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والتوسع العمراني وصناعة مدينة عالمية أنيقة ومتألقة دائماً وتعد معلماً سياحياً جديداً يضاف إلى معالم مصر البارزة والتى تساهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحية العالمية .

تبلغ مساحة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية 40 ألف فدان باستثمارات تصل لنحو 300 مليار جنيه وسوف تصبح العاصمة الأولى لمصر بديلاً عن القاهرة التي أصبحت تعاني بسبب الإختناق المروري والزحف العمراني والتكدسات السكنية التي تزيد عن 20 مليون نسمة .

وأضاف أن العاصمة الادارية تبعث رسالة قوية لكافة المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر لا تزال تتصدر المشهد الإستثماري وأنها استثمرت مواردها الإقتصادية لتحولها إلى فرصة حقيقية استطاعت من خلالها تحقيق طفرة اقتصادية كبرى مما خلق فرص جذب إستثمارية تحقق التنمية وتعظم من قدرة الدولة والمطورين علي تصدير العقار وجذب المزيد من النقد الأجنبي وتعظيم العائد الاستثماري العقاري.

و أكد "حليو" على أن الإنتقال الفعلي للعاصمة الإدارية في النصف الثاني من 2020 سيؤدي لزيادة سعرية في المنتج العقاري السكني والإداري بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% نظراً لأنها ستمثل منطقة جذب حقيقية للعملاء والمستثمرين وتوفر لهم فرصاً للإستثمار الحقيقي المدروس والمنفذ فعلياً على أرض الواقع ...

وأضاف أن العاصمة الإدارية تعد أول عاصمة ذكية في مصر حيث أنها تتوجه نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى تحقيق الإستدامة و الإستغلال الكفء لموارد الطاقة الطبيعية وأن جميع المطورين العقاريين ملتزمون بمعايير التكامل في الخدمات التكنولوجية عن طريق تطبيق موبايل واحد لكل المقيمين في العاصمة الإدارية لتقديم الشكاوى والدخول للأماكن المختلفة والتواصل مع كافة المرافق مما سيساهم في توفير التكلفة والوقت خاصة مع إحتياج توفير هذه الخدمات.

وتبذل شركة العاصمة الإدارية قصارى جهدها لتوفير منظومة مواصلات متكاملة لربط العاصمة الإدارية بمختلف محافظات الجمهورية وأهمها تنفيذ خط القطار الكهربائى الذي سيصل بينها وبين أحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة .

وتمتد خبرات مجموعة "مرسيليا " إلى ما يزيد عن عشرون عاماً في مجال التطوير العقاري شهدت تحقيق العديد من الإنجازات علي أرض الواقع من مشروعات وقري ومنتجعات سياحية وسكنية وإدارية وتجارية في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية بالإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة ومرسى مطروح بالإضافة إلى العاصمة الإدارية وأثبتت تلك الإنجازات أن خبرات مرسيليا لا تحتاج إلي الوقت بل تتجاوزه لتبلغ المائة عاماً من المشروعات التطويرية والتنموية التي ساهمت في نمو المجموعة والقطاع العقاري بشكل خاص ، والإقتصاد المصري بشكل عام .

موضوعات متعلقة

بينهم كفيف.. إعدام وسجن 7 متهمين بقتل عريس في الشرقية

مصدر: إيقاف شيكابالا 6 أشهر.. وعقوبات رادعة للجميع

مفاجأة بمحاكمة المتهمين بحريق خط بترول إيتاى البارود

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

الصور

image description

معرض المفروشات: أقمشة وتاريخ وطرب

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

العثور على جثة شاب مفصول الرأس بالدقهلية

أول تعليق من إمام عاشور على موقفه مع وليد سليمان: «نرفزة ملعب»

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

حيلة صغيرة تساعدك على التخلص من «الأرق» في 60 ثانية

دراسة: الحياة الزوجية الناجحة تحميك من الإصابة بالزهايمر

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

منوعات

فى ذكرى ميلادها.. سر حبس تحية كاريوكا

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

عمان تطلق الدورة الـ25 لمعرض مسقط الدولي للكتاب

«مبدعون لكن رقباء».. حكاية 3 فنانين ومثقفين جلسوا على مقعد الرقيب

في ذكرى رحيله الـ13.. «النجم» قصة قصيرة لمحمد حسين بكر

«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة