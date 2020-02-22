«ذكرى لا تغيب».. إيبارشية طما تصدر كتابًا فى ذكرى رحيل الأنبا فام

صدر حديثًا عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للأنبا فام أسقف طما السابق كتاب تحت عنوان "الأنبا فام.. ذكرى لا تغيب".ويتصدر مقدمة الكتاب كلمة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها وكلمة مجمع كهنة الإيبارشية، والكتاب عبارة عن ألبوم صور للأب الأسقف الراحل.وتزين نهاية الكتاب بأقوال الآباء المطارنة والأساقفة تحت عنوان "قالوا عنه".يذكر أنه تم توزيع الكتاب على جميع الحاضرين لحفل الذكرى السنوية الثانية، كما يتوفر الكتاب بمكتبة دير القديس القمص يسي ميخائيل بطما.وسبق للمطرانية إصدار كتاب تحت عنوان "إنسان الله.. سفير السماء" في ذكرى الأربعين للأب الأسقف الراحل.