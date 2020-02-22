هشام فهمي: تطوير صناعة الغزل والنسيج توفر آلاف فرص العمل

قال الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء السابق، إن تطوير صناعة الغزل والنسيج سيكون له أثر فعال في توفير آلاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.وأضاف فهمي لـ"الدستور"، أن هذا القطاع يمتلك كثافة عمالية ضخمة مما يوضح أهميته، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال العام في تطويره.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.