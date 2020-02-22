الجنايني: لجنة الانضباط قضائية.. والمخطئ سيحاسب دون مجاملة

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، إنه تم مقابلة البعثة المصرية في الإمارات بحفاوة كبيرة، والمباراة كانت تثير بشكل جيد، قبل ضربات الترجيح، وقبل الأحداث التي حدثت بعد النهاية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية "الأولى": "استحدثنا لجنة انضباط مسئولة عن كل أخلاقيات اللعب من أول مجالس إدارات اللاعبين وجمهور وكل أفراد المنظومة، وهي لجنة قضائية يرأسها قاضي له قيمة عالية وأعضاء اللجنة كلهم قضاة محترمين وليس لنا أي دخل في عملهم".وتابع: "فيما يخص اللوائح والقوانين يوجد قاض جليل، ولن يتم مجاملة الأهلي والزمالك، وأن أوكلت لي مهمة سأوديها ولن أعمل سوى الصح، واللجنة تعمل لإصدار قرارها بعد مراجعة الفيديوهات والكل سيحاسب وفقًا لما قام به وأؤكد أن اللجنة لها استقلالية كاملة ولا يجوز أن يناقش أحد اللجنة في قراراتها وهى ملزمة لجميع الأطراف بتنفيذها ولا نستحدث شيئا غير موجود في العالم وهو قوي ومعروف".وأوضح أنه خلال فترة بسيطة ستنتهي اللجنة من أعمالها وتطرحها بعد مناقشة منسق ومراقب المباراة ومشاهدة شريط المباراة التي تم جلبه من تليفزيون أبو ظبي.