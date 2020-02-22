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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مساهمات المال العام.. كنز شركات قطاع الأعمال الخفي

السبت 22/فبراير/2020 - 10:49 م
وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
أسامة الشندويلي
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مساهات ضخمة تمتلكها وزارة قطاع الأعمال العام في 646 شركة سواء في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية المختلفة.

وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة فإن هذه المساهمات تعد كنزا استراتيجيا مهما للشركات الأمر الذي يؤهلها لمضاعفة إيراداتها سنويا.

خطة لدراسة موقف الاستثمارات
ووضعت وزارة قطاع الأعمال خطة لدراسة موقف هذه الاستثمارات المهمة التي تمثل عائدا ضخما، وفقا لما أعلنه وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بدراسته لهذا الملف بشكل جيد للغاية في إطار العمل على مضاعفة العوائد الواردة منه من خلال الاختيار الأمثل لممثلي الشركات في هذه المساهمات.

بلغت رؤس الأموال في 646 شركة حوالي 627 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمات كلا من الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال حوالي 5.5 مليار جنيه، بينما يبلغ اجمالي حصة المال العام في 11 قطاع يعمل في هذه الشركات حوالي 140 مليار جنيه، وفقا لما أعلنه قطاع الأعمال العام.

كيفية زيادة الإيرادات
فيما قال الخبير الاقتصادي عمرو الباهي إن تطوير أليات الاستثمار في المساهمات الخاصة بالمال العام في الشركات المشتركة معها يعمل علي زيادة الإيرادات بها، مؤكدا أنه لابد من وضع منظومة تعمل علي تنمية هذه الاستثمارات ومضاعفة العوائد منها.

وأشار الباهي إلى أن الاستثمارات بين قطاعي الأعمال العام والخاص من أبرز نماذج التعاون المهمة والتي تعمل علي خدمة كلا من الجانبين ما يجعلهما قادرين على دعم الناتج القومي للدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أيمن حافظ أن مساهمات شركات قطاع الأعمال العام تمثل كنز استراتيجي مهم لابد من دراسته جيدا للقدرة على جني ثمار هذا الملف المهم، موضحا أن العوائد من هذا الملف تعمل على توفير سيولة مهمة للشركات في ظل معاناة البعض التي تعاني من عدم توفير سيولة جيدة لها.

وأوضح حافظ أن تنمية الاستثمارت في قطاع الأعمال تعد من أهم المؤشرات التى تساعد على تطوير هذه القطاع الحيوي المهم.

وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام أن حصة قطاع الأعمال العام وحجم استثماراته في هذا الملف تبلغ حوالي 140 مليار جنيه في 646 شركة من إجمالي رؤس أموال تبلغ 627 مليار جنيه أسست بها هذه الشركات.

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