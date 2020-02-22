مرتضى منصور لـ«الخطيب»: «اللي بتحلله لنفسك بتحرمه على غيرك»

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بسبب مشاركة كهربا في مباراة السوبر، قائلا إن مدرب الأهلي ومحمود الخطيب أخطآ عندما قاما بإنزال "كهربا" لاستفزاز الجماهير.وأضاف مرتضى منصور، خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "محمود الخطيب انت عارف إن لما عصام الحضري هرب قولت ممنوع يدخل النادي، انت عندك كهربا هربان من ناديه وفاضل في عقده 3 سنين، والمفروض النادي الأهلي بتاع المبادئ والقيم، انت اللي بتحلله لنفسك بتحرمه على غيرك".وأوضح أن المباراة كانت تسير بشكل جيد حتى آخر ربع ساعة بسبب نزول كهربا الذي ضرب طارق حامد بالشلوت، متابعا: "طارق حامد 32 سنة، وده الكابتن بتاعك في المنتخب، والكابتن بتاعك في نادي الزمالك".وتابع: "نزول كهربا كان في صالح نادي الزمالك لأنهم أخذوا طاقة إيجابية". مشددًا:" أي حد خرج عن المألوف يتعاقب، ومعنديش لاعب فوق القانون، أنا مبهزرش".