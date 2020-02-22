إسرائيل تضع 90 شخصا في الحجر الصحي بسبب «كورونا»

وضعت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، 90 شخصا تحت الحجر الصحي بعد تواصلهم مع وفد سياحي من كوريا الجنوبية زار مناطق الاحتلال، وتأكد إصابة 9 أفراد من الوفد بفيروس كورونا المستجد لدى عودتهم إلى بلدهم مجددا.ووضعت دولة الاحتلال في وقت سابق اليوم 23 طالبا في الحجر الصحي من مدينة بئر السبع تواجدوا في مناطق زارها الوفد الكوري، وذلك وفق القناة "12" العبرية.وأوضحت وزارة الصحة بدولة الاحتلال أنها بجانب هؤلاء الطلاب فرضت الحجر الصحي على 66 طالبًا آخر ومرافقًا من مدرسة توجد في ضواحي حيفا أجروا زيارة إلى مكان سياحي زاره الوفد الكوري.ونفت الوزارة تسجيل أي مصابين حتى الآن بالمرض سواء وسط الطلاب أو مرافقيهم.