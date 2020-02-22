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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن المستكاوي: الأهلي والزمالك أقوى من أي اتحاد كرة

السبت 22/فبراير/2020 - 10:33 م
حسن المستكاوي
حسن المستكاوي
أحمد عبد الرازق
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قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن كرة القدم تختلف عن الفن والغناء، ويجب أن يعي الناس ذلك، حيث إنها من المسائل الخطيرة والأهلي والزمالك قيمة كبيرة في العالم العربي.

وأضاف المستكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه يجب أن نفهم دور الأهلي والزمالك وتأثيرهما الخطير على الشباب.

وعن العقوبات المقرر فرضها على اللاعبين، قال: «لو القرار طلع وقف اللاعبين ماتشين أو 3 هقطع شرايين إيدي» في إشارة منه إلى ضرورة تغليظ العقوبة على اللاعبين.

وأشار إلى أن اتحادات الكرة في مصر السابقة والحالية تخاف من الأهلي والزمالك لأنهما الأقوى.

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