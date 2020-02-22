السنيورة: الوضع الحالي يفرض على الحكومة المصالحة مع اللبنانيين

قال فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، إن الشعب اللبناني أمام وضع لابد أن تتصالح الحكومة فيه مع اللبنانيين وأن تضع خطة لمواجهة المشكلات.وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى": «الحكومة اللبنانية والمجتمع السياسي عليه العمل بشكل جدي لاكتساب ثقة اللبنانيين بداية بالدولة وسياستها وأيضًا ثقة المجتمعين العربي والدولي وللقيام بذلك أعتقد أن هناك خمس أدوية على لبنان أن يجمع فيما بينها بنسب متفاوتة لكي يستطيع أن يخرج من المأزق».وتابع: «هذه الأدوية هي مالية ونقدية وإدارية وقطاعية وكذلك سياسية، هذه الخمسة التي علينا أن نتخذها وهي بدون شك صعبة ولكنها الأقل صعوبة ممن يمكن أن تتطور به الأمور إذا تقاعسنا من جديد عن القرارات الصحيحة، وهذا الوضع باعتقادي أنه ممكن صعب ومؤلم ولكنه أقل صعوبة وأقل إيلامًا من أي خيار أخر».