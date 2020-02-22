مايو المقبل.. عرض 6 مومياوات مصرية بالعاصمة الكندية
السبت 22/فبراير/2020 - 10:26 م
محمد عمرطباعة
كشف مسؤول كندي عن عرض 6 مومياوات مصرية في إحدى متاحف العاصمة تورنتو، شهر مايو المقبل.
وأوضح موقع "nowtoronto" اليوم السبت، أن الـ6 مومياوات المصرية يعود تاريخها لآلاف السنوات، وستعرض في تورونتو كجزء من معرض متحف أونتاريو الملكي.
ومن المقرر وفقا لجوش باسشيش المسؤول بالمتحف الكندي تنظيم المعرض من 16 مايو إلى 7 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بأن يجذب المعرض آلاف الزائرين المهتمين بالحضارة المصرية.
وسبق أن عرض متحف مونتريال للفنون الجميلة في كندا في الفترة من 14 سبتمبر 2019 حتى 2 فبراير الجاري، مجموعة المومياوات المصرية مع توضيح أسرار وتفاصيل حياة هذه المومياوات بالتعاون مع المتحف البريطاني.
وسيتم إقامة معرض المومياوات المصري بشكل منفصل في متحف أونتاريو بالعاصمة الكندية في قاعة "Garfield Weston" بالمتحف الشهير بكندا. شاهد
وأوضح موقع "nowtoronto" اليوم السبت، أن الـ6 مومياوات المصرية يعود تاريخها لآلاف السنوات، وستعرض في تورونتو كجزء من معرض متحف أونتاريو الملكي.
ومن المقرر وفقا لجوش باسشيش المسؤول بالمتحف الكندي تنظيم المعرض من 16 مايو إلى 7 سبتمبر المقبل، وسط توقعات بأن يجذب المعرض آلاف الزائرين المهتمين بالحضارة المصرية.
وسبق أن عرض متحف مونتريال للفنون الجميلة في كندا في الفترة من 14 سبتمبر 2019 حتى 2 فبراير الجاري، مجموعة المومياوات المصرية مع توضيح أسرار وتفاصيل حياة هذه المومياوات بالتعاون مع المتحف البريطاني.
وسيتم إقامة معرض المومياوات المصري بشكل منفصل في متحف أونتاريو بالعاصمة الكندية في قاعة "Garfield Weston" بالمتحف الشهير بكندا. شاهد