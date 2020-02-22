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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين يوجه بتكثيف جهود محاربة فيروس «HIV»

السبت 22/فبراير/2020 - 10:12 م
بوتين
بوتين
وكالات
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أفادت صحيفة «كوميرسانت» الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر سلسلة أوامر إلى الحكومة بغية مضاعفة جهود محاربة فيروس العوز المناعي البشري (HIV) ومساعدة المصابين به.

وذكرت الصحيفة، اليوم، أن الأوامر التي وقع عليها بوتين في 31 ديسمبر الماضي، ولم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، تقضي بضمان توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة لـ90% من المصابين بالفيروس، ما يتجاوز بضعفين المعدلات الحالية.

من جانب آخر، وجه الرئيس حكومة البلاد للتركيز على مساعي منع تفشي الفيروس داخل مجموعات الخطر الرئيسية في المجتمع، من خلال وضع برامج وقاية جديدة وضمان تمويلها.

كما يدور الحديث في تلك الأوامر عن توسيع نطاق فحوص الكشف عن الفيروس على مستوى الدولة، من خلال إخضاع المواطنين لفحوصات وقائية، حصرًا في حال موافقتهم على ذلك مع ضمان السرية.

وأمهل بوتين الحكومة حتى 1 يوليو العام الجاري، لتبني استراتيجية جديدة للدولة في مجال محاربة HIV للسنوات العشر المقبلة حتى عام 2030، وذلك مع مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية.

وطالب بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات في سبيل خفض ثمن الأدوية التي يحتاج إليها المصابون بالفيروس.

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