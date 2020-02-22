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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين»: رفضت استقلال محامي الإدارات القانونية عن نقابتهم

السبت 22/فبراير/2020 - 10:05 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه رفض التوقيع على مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة مستقلة لمحامي الإدارات القانونية مما يخرجهم من جداول النقابة العامة، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون يضمن استقلالهم وفقًا للدستور والقانون، إضافة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وتشكيل الهيئة العليا لمحامي الإدارات القانونية ذات الأغلبية منهم.

أوضح عاشور، خلال لقائه المفتوح بمحامي أسيوط والمنعقد اليوم السبت، أن أي تعديل يخالف استقلال محامي الإدارات القانونية، سيخالف نصًا دستوريًا واضحًا، وسيحكم عليه بعدم الدستورية، لافتًا إلى أن التشريعية استطلعت رأي وزارتي العدل والمالية حول تعديلات القانون، كما وعد الدكتور رئيس مجلس النواب بعقد استماع لهم.

وذكر نقيب المحامين أن قانون المحاماة قبل التعديل كان يشترط موافقة الجمعية العمومية للنقابة على دمج النقابات الفرعية، وهو ما تغير بعد تعديله، فأصبح هذا الحق للجمعيات العمومية الخاصة بالنقابات الفرعية التي تقدمت بطلب لدمجها، مشددًا: "ليس هناك مانع بعرض طلب مجلسي نقابتي أسيوط الخاص بدمج على جمعيتهما العمومية، فليس هناك مصلحة لأحد في الدمج أو الفصل، والقرار لكم.

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