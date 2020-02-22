استجابة لـ«90 دقيقة».. «التعليم» توفر مكانًا دراسيًا لطالبة بجوار دورة مياه

وجه الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الشكر لوزارة التعليم وإدارة المنزلة، لتلبيتها استغاثة والد طالبة بتخصيص مكان دراسي بالدور الأرضي لابنته التي تعاني من تبول وتبرز لا إرادي.وأرسل ولي أمر الطالبة استغاثة عبر برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» يطالب بتخصيص مكان دراسي بالدور الأول، لأن فصل ابنته بالدور الثالث، وكانت تعاني من تبول لا إرادي.وأردف الباز: «نشكر الأستاذ علي عبدالرءوف على سرعة الاستجابة وتوفير مكان دراسي للطفلة بالقرب من دورة المياه».