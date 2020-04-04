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د. محمد الباز
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بجودة عالية النقاء استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على النايل سات وعرب سات

السبت 04/أبريل/2020 - 12:24 ص
جريدة الدستور
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على الرغم من تنوع وتعدد القنوات الفضائية التي تعمل في مجال الإعلام الطفولي إلا أن هناك قناة واحدة متربعة على القمة وهي قناة طيور الجنة والتي تعد بمثابة النافذة الإعلامية للطفل العربي على مستوى المنطقة العربية بأكملها، وقناةToyor baby tv ليست قناة ترفيهية فقط فهي لها دور فعال في تنمية القدرات الفكرية والذهنية لدى الصغار، فضلاً عن كونها تعتمد بشكل أساسي في تقديم محتواها وتوصيله للمتابعين الصغار بشكل مبسط ويسر وذلك عبر مقدمي البرامج.

تردد قناة طيور الجنة أصبح ترند البحث حيث يشهد محرك جوجل الشهير عمليات متزايدة من البحث حول Frequency Channel Toyor Al Janaha TV  من قبل كثير من الأسر العربية الباحثة عن تقديم المتعة الحقيقة لأطفالها، وهو الأمر الذي دفعنا لتخصيص مقالنا اليوم كي نوفر لكم تردد طيور الجنة الجديد بعد التعديل حتى يستمتع الصغار بأوقاتهم عبر شاشاتهم المفضلةToyorAljanha.

قناة طيور الجنة

من أشهر وأبرز القنوات التي تعمل في مجال الإعلام الطفولي تردد قناة طيور الجنة وقد تم إطلاق أول بث لها منذ عام 2008م، وحلق نجمها في سماء الإعلام معلناً عن ميلاد نجم جديد في عالم الفضائيات "قناة طيور الجنة" وسرعان ما أصبح النجم الوليد ينير سماء الفضائيات ومن ثم تربع على العرش ليصبح النجم اللامع بين قنوات الأطفال.

قناة طيور الجنة هي قناة أردنية تعمل تحت إدارة وأشراف رجل الأعمال خالد مقداد، وهو المهندس الذي ترك مجال دراسته واندرج في مجال الغناء حيث أسس فرقة غنائية مكونة من أطفال وكان لديه هدف محدد وهو أن يقدم من خلال فرقته الغنائية معلومات مبسطة للصغار، وبالفعل نجح وبدأ النجاح يلاحق فرقته وكانت فرقة مقداد الغنائية تحمل اسم طيور الجنة.

بعد النجاح الذي حققته فرقة طيور الجنة الغنائية قرر خالد مقداد أن ينشأ قناة فضائية يقدم من خلالها أغاني فرقته ومحتوى مميز يسهم في تنمية الطفل العربي، وبالفعل في عام 2008 أنشات القناة ورويداً رويداً بدأت تغزو البيوت العربية إلى أن أصبحت القناة الأكثر شهرة على مستوى المنطقة العربية بأكملها طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة

من خلال الجدول التالي وفرنا لجميع متابعي موقعنا شبكة الصحراء أجدد تردد قناة طيور الجنة 2020 على مدار القمر الصناعي النايل سات، كل ما عليكم فعله هو ادخال رموز وإشارات ترددToyorAljanha tv بشكل سليم عبر جهاز التحكم الخاص بأجهزة الاستقبال الخاصة بكم ومن ثم لحظات وسوف تتمكنون من متابعة ومشاهدة أفضل البرامج والاستمتاع بأجدد كليبات الأطفال عبر شاشة قناة طيور الجنة.

القمر الصناعي

التردد

الترميز

استقطاب

النايل سات

11393

27500

عمودي

عرب سات

11310

30000

عمودي

برامج قناة طيور الجنة للأطفال

تقدم قناةToyorAljanhaالعديد من البرامج والكليبات والأغاني للصغار ومن أهم وأشهر ما يعرض على شاشة قناة طيور الجنة:

  • بيت الحج
  • منبر أحباب الله
  • أشكال ألوان
  • نشرة أخبار الدار
  • على خطاوي السبلاوي
  • قالتي العصفورة.
  • ست البيت الصغيرة
  • جنفل
  • الوطوط
  • فزورة مع الأمورة
  • شموس لا تغيب

أغاني الأطفال المقدمة من قبل إدارة قناة طيور الجنة يتم اختيارها بكل عناية لتكون متوافقة ومتناسبة مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية، لاسيما وأنها تسهم بشكل مباشر في نشر الوعي الثقافي والتعليمي لدى الصغار.

 

 

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