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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدير القمص يسى.. قداس الذكرى الثانية لرحيل الأنبا فام أسقف طما السابق

السبت 22/فبراير/2020 - 10:04 م
إيبارشية طما
إيبارشية طما
ماريان رسمى_تريزة شنودة
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احتفلت إيبارشية طما، اليوم السبت، بالذكرى الثانية لرحيل أسقفها السابق الأنبا فام.

وأقيم قداس الذكرى صباح اليوم بدير القديس القمص يسي ميخائيل بطما، وتولى خدمته الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها وشاركه لفيف من الآباء الكهنة من داخل وخارج الإيبارشية وأعداد غفيرة من الشعب.

وأقيم عقب انتهاء القداس حفل تأبين للآب الأسقف الجليل المتنيح، تضمن عدة فقرات، وكلمات عزاء ورثاء.

وفي السياق ذاته قام الأنبا إسحق بتطيب جسد الأب الأسقف الراحل، وذلك في المزار الخاص به، والذي دفن به جسده عقب نياحته بناءً على وصيته.

جدير بالذكر أن الأنبا فام رحل عن عالمنا يوم الأحد ٢٥ فبراير ٢٠١٨، وهو من أبناء دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وهو أول أسقف لإيبارشية طما بعد تقسيم إيبارشية أبوتيج وطما وطهطا لثلاث إيبارشيات، حيث سيم أسقفًا لها في ٢٥ مايو ١٩٨٠ م، بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، وتم تجليسه في ٢٢ يونيو ١٩٨٠م.

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