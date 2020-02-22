مختار نوح: الجزيرة اعتمدت على الأسلوب الصهيوني لتحقيق الانتشار

قال مختار نوح الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن انتشار قناة الجزيرة اعتمد على استخدام الأسلوب الصهيوني، حيث سحبت البساط من معظم القنوات العربية، وبعد أن حققت الانتشار أعلنت عن هويتها الصهيونية في الوقت المناسب الذي كانت تحدده.وأضاف نوح، خلال لقاء ببرنامج "الكبسولة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أنشطة هذه القناة وأطقمها لم تكن غائبة عن الأمن، وكانت التقارير ترفع مباشرة إلى الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مبارك.