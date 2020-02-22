المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح، في منطقة النزهةوبحسب ما ورد أمر الإحالة الصادر عن النيابة أنه تم احالة "ا.أ" مسجل خطر، وع.م عاطل، وم. ط، مسجل خطر، سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قام المتهمين بسرقة هاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي 1000 جنيه، وفروا هاربين.البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم مباحث قسم شرطة النزهة، تلقوا، بلاغا من المجني عليه، يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل شخصين، أدلى بأوصافهما وبعمل التحريات اللازمة، تم التوصل إلى المتهمين في الواقعة.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وسرقتهم للمجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات.