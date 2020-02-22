الباز يكشف عن تفاصيل سرقة أيمن نور لأموال أحد مذيعي «الشرق» (فيديو)

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن الإخوان وإعلامييهم المقيمين في تركيا مجموعة من اللصوص والحرامية، يأكلون أموال بعضهم.وكشف الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، كيف نصب أيمن نور على الإعلامي محمد مجدي الذي اعتذر مؤخرًا عن استمراره في تقديم برنامجه على قناة الشرق، بعدما استمر تقديمه لمدة 3 سنوات متطوعًا دون الحصول على أي مقابل مادي، ودفع تكاليف إنتاج البرنامج من ماله الشخصي.وأشار الباز إلى أنه علم من مصادر خاصة، أن أيمن نور قال لمجدي، إنهم لا يدفعون أموالًا مقابل البرنامج، لكن سيضعون فيديوهاته على السوشيال ميديا، ويعطونه أرباحها، وهو ما لم يحدث، فضلًا عن أن أيمن نور كان يضع في كشوف الشرق، 5 آلاف شهريًا لمدة 3 سنوات، على اسم محمد مجدي، رغم أنه لم يحول له مليمًا واحدًا.وعرض الباز، فيديو آخر لأحد المذيعين، يكشف عن أن أيمن نور كان يضع 20 ألفًا في الكشوفات كتكلفة إنتاج برنامج محمد مجدي.وأردف الباز: "هذا يعني أن أيمن نور سرق 180 ألف دولار من المذيع محمد مجدي، وبشكل إجمالي تحت مسمى تكلفة إنتاج البرنامج تصل قيمة ما نهبه أيمن نور 720 ألف دولار".