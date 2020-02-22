إعلامية تستدل على بقاء الأغاني الجيدة بآية من القرآن (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الناس تقلق من انتشار القبح والرقاقة الفنية، وترى أن الفن المصري يتدهور لكن الفن الحقيقي هو الذي يبقى.وأضافت قصواء خلال حلقة «المساء مع قصواء» المذاع عبر فضائية ten: «الفن المصري كان وسيظل وسيبقى بالإنتاج المصري من البشر الخلاقين المبدعين سيبقى عظيمًا».وتابعت: «في كل فترة من تاريخ مصر يوجد هوامش، لكنها تندثر ولا يبقى إلا العمل الجيد المحترم الذي يحترم المستمع والمشاهد والمتلقي، وكل الأشياء الرقيقة والسيئة التي تنتهي ولا يبقى إلا الشيء المبدع، مستدلة بقوله تعالى: «وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ».