دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

كشفت دراسة جديدة عن أن متناولي الكثير من الألياف الغذائية، هم الأقل إصابة بالأمراض غير المعدية، كما أن لديهم عادة نسبة قليلة من الدهون الثلاثية ومعدل سكر معتدل في الدم، وتوجد الألياف في الأطعمة النباتية، كالخضروات والفواكه والبقول والحبوب الكاملة والمكسرات.وقد بينت الدراسة، أن تناول ما بين 25 و29 جرامًا من الألياف يوميًا يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تتراوح بين 16 و24%، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تتراوح بين 15 و30%، ويحرم تناول الكربوهيدرات البسيطة، مثل الأرز والدقيق الأبيض من بعض الألياف التي توفرها الحبوب الكاملة.لذلك، يُنصح دائمًا باختيار الخبز والدقيق الأسمر، والأرز البني عند اتباع حمية غذائية لخفض السكر والكولسترول، أو لتخفيف الوزن، وتتوفر الألياف بكثرة في الأطعمة التالية:الأرضي شوكي (الخرشوف)، والعدس، والفول، والحمّص، والشوفان، وعائلة التوت والفراولة (الفريز)، والجوافة، والموز، والأفوكادو، والبطيخ، والتمر، وكل الخضروات والفواكه والبقول والمكسرات.