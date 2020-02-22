رئيس المخابرات الإسرائيلية يزور الدوحة ويلتقي مسئولين قطريين

أجرى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهي ومسئول عسكري إسرائيلي آخر، زيارة سرية إلى قطر التقيا خلالها بمسئولين بارزين في الدوحة.وقالت قناة العربية إن الوفد الإسرائيلي التقى رئيس المخابرات ومستشار الأمن القومي القطريين في الدوحة.وأكدت القناة أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمسئول عن استهداف غزة كان ضمن الوفد الإسرائيلي.وأشارت القناة إلى أن يوسي كوهين وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، هرتصي هليڤي أجريا زيارة سرية للدوحة مطلع الشهر الحالي والتقيا شخصيات قطرية من بينها، محمد بن أحمد المسند رئيس الاستخبارات ومستشار أمير قطر للأمن القومي.وأكدت القناة أن السفير محمد العمادي شارك في اللقاء وتم بحث إرساء تهدئة طويلة الأمد في قطاع غزة.