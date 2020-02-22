سوريا تعلن خلوها من فيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد حتى تاريخ اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة الصحة السورية في بيان، ردًا على ما تداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس "كورونا" المستجد، بأنها تؤكد، أن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا ستنشرها الوزارة عبر وكالة "سانا".وأوضح البيان، أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض، وفقًا للوائح منظمة الصحية الدولية.وجهزت الصحة السورية المخبر المرجعي بالوزارة، بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس "كورونا"، للكشف عن أي حالة مشتبه بها.كما طبقت إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات، حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها، ولا سيما القادمون من الصين وشرق آسيا، وذلك عن طريق تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال مدة حضانة الفيروس.