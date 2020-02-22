«شبههم بالكلاب النابحة».. محمد رمضان ينشر فيديو مسىء لجمهوره

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو نشره النجم محمد رمضان للرد على دعوات الجمهور لمقاطعته بعد أزمته مع الطيار أشرف أبواليسر.وظهر محمد رمضان في الفيديو داخل سيارته، وبجواره مسدسه الخاص، وبجوار السيارة كلب يلاحقه وينبح عليه، في إشارة إلى أن كل الجماهير التي طالبت بمقاطعته هم كلاب نابحة.واستنكر الباز، تصريحات رئيسة التليفزيون نائلة فاروق، اليوم بأن السماح لمحمد رمضان بالظهور في برنامج تليفزيوني جاء باعتباره فنانًا، حتى لو أخطأ فيمكن أن نتدارك الخطأ، معلقًا على ذلك بأن: "محمد رمضان ليس فنانًا، هو ابن شرعي للعشوائية ومرحلة الفوضى".