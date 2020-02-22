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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القرود مشكلة قد تواجه ترامب خلال زيارته للهند

السبت 22/فبراير/2020 - 08:54 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
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مشكلة مزعجة قد تواجه السلطات الهندية المحلية، خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا، غدًا الأحد إلى الهند، والتي تشمل زيارة ضريح تاج محل الأثري في مدينة أجرا بولاية أوتاربراديش، وتتمثل في مخاوف العجز عن السيطرة على القرود التي تتجول بحرية في منطقة الضريح، ويمكن أن تسبب إزعاجًا للضيوف الأمريكيين.

وأورد راديو (صوت أمريكا) في نشرته باللغة الإنجليزية، أن السلطات المحلية قررت إغلاق مدينة أجرا خلال زيارة ترامب وقرينته غير أن القلق ما زال يساور المسئولين الهنود إزاء إمكانية السيطرة على "شقاوة القرود"، التي تقوم- في العادة- بخطف الأمتعة والمواد الغذائية من زوار الضريح الأثري الذي يعود إلى القرن السابع عشر، ويعتبر من أبرز المقاصد السياحية فى الهند.

وأشار (صوت أمريكا) إلى أن وزارة الغابات الهندية طلبت من الشرطة ضرورة ضمان عدم اقتراب القرود من ترامب وقرينته خلال زيارة الموقع الأثري الذي يقصده سنويًا نحو 7 ملايين سائح.

تجدر الإشارة إلى أن الإمبراطور المغولي شاه جيهان شيد (تاج محل)، وهو ضريح رائع الصنع أنيق العمارة من الرخام الأبيض في مدينة أجرا في القرن السابع عشر الميلادى ليضم رفات زوجته "ممتاز محل"، والتي هام بها حبًا، حيث شُيِّدَ هذا الضريح من الرخام والمرمر الأبيض، ويعتبر الضريح إحدى الروائع الخالدة في العالم، والذى أدرجته منظمة اليونسكو عام 1983 ضمن مواقع التراث العالمي.

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