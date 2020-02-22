«الصحة»: المرأة العاملة لا تنجب كثيرًا (فيديو)

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن المرأة التي تعمل لا تنجب كثيرًا.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين عمر 20 إلى 29 عامًا، هن الأكثر إنجابًا، لافتًا إلى أنهن ينجبن 60% من حجم المواليد في مصر.وأوضح أن الوزارة قامت بوضع خطة لتوفير مشاريع صغيرة في القرى الفقيرة بالصعيد لتوفير فرص عمل للسيدات بهدف تقليل معدل الإنجاب، مع تقديم خدمات كاملة لتنظيم الأسرة، مشددًا على ضرورة توفير عمل لتلك الفئة بما يقلل من معدلات الإنجاب بشكل كبير.