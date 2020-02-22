مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء
السبت 22/فبراير/2020 - 08:54 م
بيجاد سلامةطباعة
شهدت مسيرة تحية كاريوكا الفنية، مواقف جريئة أبرزها الوقوف أمام الملك فاروق وثلاثة رؤساء.
• كانت ترقص فى كازينو الأوبرج بالهرم ولمحت الملك فاروق فاقتربت منه، وقالت له: مكانك مش هنا جلالتك، مكانك فى القصر.. فانسحب الملك بهدوء دون أن يوقع عليها أى عقوبة.
• أخفت أنور السادات فى منزل شقيقتها لمدة عامين بعد مقتل أمين عثمان، ولكن السادات سجنها عندما انتقدته بعد اتفاقية كامب ديفيد.
• قالت للضباط الأحرار: أنتم لا تختلفون عن الملك والملكية، فحبسها عبدالناصر بتهمة الانضمام لخلية شيوعية.
• قالت لحسنى مبارك وهى على كرسى متحرك: "يا ريس فى ناس بتنام من غير عشاء".
ـ فرد عليها: "كل حاجة ولها حل".
ـ فقالت: "أنا مفهمش فى كلامك الطخين ده ما تسيبش حد من غير عشاء.. خد من كل مسلسل بيتعمل 1000 جنيه أو ألفين وإديهم للفقراء".
• كانت ترقص فى كازينو الأوبرج بالهرم ولمحت الملك فاروق فاقتربت منه، وقالت له: مكانك مش هنا جلالتك، مكانك فى القصر.. فانسحب الملك بهدوء دون أن يوقع عليها أى عقوبة.
• أخفت أنور السادات فى منزل شقيقتها لمدة عامين بعد مقتل أمين عثمان، ولكن السادات سجنها عندما انتقدته بعد اتفاقية كامب ديفيد.
• قالت للضباط الأحرار: أنتم لا تختلفون عن الملك والملكية، فحبسها عبدالناصر بتهمة الانضمام لخلية شيوعية.
• قالت لحسنى مبارك وهى على كرسى متحرك: "يا ريس فى ناس بتنام من غير عشاء".
ـ فرد عليها: "كل حاجة ولها حل".
ـ فقالت: "أنا مفهمش فى كلامك الطخين ده ما تسيبش حد من غير عشاء.. خد من كل مسلسل بيتعمل 1000 جنيه أو ألفين وإديهم للفقراء".