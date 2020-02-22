مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

شهدت مسيرة تحية كاريوكا الفنية، مواقف جريئة أبرزها الوقوف أمام الملك فاروق وثلاثة رؤساء.• كانت ترقص فى كازينو الأوبرج بالهرم ولمحت الملك فاروق فاقتربت منه، وقالت له: مكانك مش هنا جلالتك، مكانك فى القصر.. فانسحب الملك بهدوء دون أن يوقع عليها أى عقوبة.• أخفت أنور السادات فى منزل شقيقتها لمدة عامين بعد مقتل أمين عثمان، ولكن السادات سجنها عندما انتقدته بعد اتفاقية كامب ديفيد.• قالت للضباط الأحرار: أنتم لا تختلفون عن الملك والملكية، فحبسها عبدالناصر بتهمة الانضمام لخلية شيوعية.• قالت لحسنى مبارك وهى على كرسى متحرك: "يا ريس فى ناس بتنام من غير عشاء".ـ فرد عليها: "كل حاجة ولها حل".ـ فقالت: "أنا مفهمش فى كلامك الطخين ده ما تسيبش حد من غير عشاء.. خد من كل مسلسل بيتعمل 1000 جنيه أو ألفين وإديهم للفقراء".