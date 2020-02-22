ترامب يتوجه إلى نيودلهى فى زيارة تستغرق 36 ساعة

يتوجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، غدا الأحد، إلى نيودلهى فى زيارة تستغرق 36 ساعة.وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته، مساء اليوم باللغة الإنجليزية، أنه من المتوقع أن يتوصل ترامب خلال هذه الزيارة إلى صفقة لبيع مروحيات عسكرية علاوة على نظم للدفاع الصاروخى للهند تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.وأشار صوت أمريكا إلى أنه من غير المحتمل إثارة قضية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان خلال زيارة ترامب، التى تعتبر الاولى منذ تولى مهام منصبه الرئاسى.