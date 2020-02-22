البحرين تعلن خلو المملكة من «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة بالبحرين، خلو المملكة من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.وأوضحت أنها أجرت 19 تحليلًا لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تبين أن الحالات سليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، لتصل بذلك حالات الاشتباه الكلية إلى 74 كانت نتائجها جميعًا سلبية.ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان الوزارة، بأنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالات التي يتم رصدها أو الاشتباه بها في كل منافذ المملكة، وذلك حسب التقييم الصحي استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية المتبعة في كل المطارات الدولية وفي المنافذ، بحسب الدليل الدولي الموحد للتعامل مع جميع القادمين من الدول المتفشي فيها المرض، ووفق الإجراءات الاحترازية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقاية منه.وبينت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم فحص جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي من الدول المتفشي فيها مرض فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث خضع جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، على أن يتم عزلهم لمدة 14 يومًا لمتابعة حالتهم الصحية بحسب الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باستمرار مع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ الإجراءات الاحترازية بحسب المعايير العالمية وفي حال رصدها لأي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس الكورونا (كوفيد- 19)، فإنه سيتم نقل تلك الحالات فورًا إلى مركز العزل وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحويلهم إلى الحجر الصحي بحسب الحالة المشتبه بها.