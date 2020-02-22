رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تعلن خلو المملكة من «كورونا»

السبت 22/فبراير/2020 - 08:39 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة بالبحرين، خلو المملكة من مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) واتخاذها لجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أنها أجرت 19 تحليلًا لعدد من المسافرين القادمين من الدول المتفشي فيها المرض خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تبين أن الحالات سليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص سالبة للحالات المشتبه بها، لتصل بذلك حالات الاشتباه الكلية إلى 74 كانت نتائجها جميعًا سلبية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن بيان الوزارة، بأنها تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالات التي يتم رصدها أو الاشتباه بها في كل منافذ المملكة، وذلك حسب التقييم الصحي استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية، واللوائح الصحية الدولية المتبعة في كل المطارات الدولية وفي المنافذ، بحسب الدليل الدولي الموحد للتعامل مع جميع القادمين من الدول المتفشي فيها المرض، ووفق الإجراءات الاحترازية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقاية منه.

وبينت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم فحص جميع القادمين عبر مطار البحرين الدولي من الدول المتفشي فيها مرض فيروس الكورونا (كوفيد 19)، حيث خضع جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس لفحوصات طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض، على أن يتم عزلهم لمدة 14 يومًا لمتابعة حالتهم الصحية بحسب الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع باستمرار مع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ الإجراءات الاحترازية بحسب المعايير العالمية وفي حال رصدها لأي حالات مشتبه بإصابتها بمرض فيروس الكورونا (كوفيد- 19)، فإنه سيتم نقل تلك الحالات فورًا إلى مركز العزل وإجراء الفحوصات اللازمة، وتحويلهم إلى الحجر الصحي بحسب الحالة المشتبه بها.

موضوعات متعلقة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

القيعى والمنيسى وبندق وصبحى.. حاسبوا هؤلاء قبل شيكابالا وكهربا

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الزمالك يعاقب شيكابالا بعد أحداث السوبر المصري

5 عوامل تمهد لنكسة جديدة للأهلى أمام صن داونز

رئيس المخابرات الإسرائيلية يزور الدوحة ويلتقي مسئولين قطريين

رسالة من رئيس وزراء إثيوبيا للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

أمينة رزق تكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالدتها (فيديو)

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولى قصة مأساوية».. اعترافات محمود عبدالعزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي للوقاية من الأمراض

8 عادات يومية قد تدمر صحة البشرة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

منوعات

مواقف جريئة لـ«تحية كاريوكا» أمام الملك فاروق و3 رؤساء

صحيفة بريطانية تكشف تفاصيل جديدة فى تشريح جثة مايكل جاكسون

نجم يوتيوب الشهير «بيو دى باى» يعود إلى منصته

للقضاء على الشيخوخة.. العلاج في «جنين سمكة إفريقية»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تبرير أمريكى لتسليح الإرهاب
د.أحمد الخميسى
أغانى المهرجانات.. قضايا ملتبسة
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
المزيد

الثقافة

«مبدعون لكن رقباء».. حكاية 3 فنانين ومثقفين جلسوا على مقعد الرقيب

في ذكرى رحيله الـ13.. «النجم» قصة قصيرة لمحمد حسين بكر

«عصا موسى» ندوة بالمركز الثقافى اليمنى فى القاهرة

«الحسينى الثقافية» تطلق مهرجان النوبة تراث وحضارة