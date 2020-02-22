نمساويون يتظاهرون ضد اليمين المتطرف تضامنا مع ضحايا هاناو

احتج نمساويون اليوم، بالتزامن مع مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد اليمين المتطرف عقب وقوع الهجمات الإرهابية في مدينة هاناو.وأعرب المتظاهرون عن قلقهم من نمو التطرف اليميني في النمسا وألمانيا على السواء.وتظاهر اليوم نحو 6 آلاف شخص في مدينة هاناو للتضامن مع أسر الضحايا بعد الهجوم الإرهابي الذي حدث بدوافع عنصرية.وقالت وسائل إعلام نمساوية إن المظاهرات في ألمانيا تحدث خلالها أقارب الضحايا الذين تجمعوا في ميدان الحرية بوسط مدينة هاناو، كما تم وضع أكاليل الزهور في مكان المقهى الذي شهد الحادث وأسفر عن مصرع 11 شخصا.