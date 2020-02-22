الباز: يجب معاقبة كل من أساء لصورة مصر في مباراة السوبر

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بمعاقبة كل من أساء لصورة مصر بعد مباراة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي داخل الملعب وخارجه.وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه يجب أن يعاقب اللاعبين والأندية، ويحرم الجمهور من حضور المباريات بسبب هذه الواقعة.واستكمل أن الجمهور يجب أن يدرك أن عصر الفوضى قد انتهى، وأن الأمن لن يدخل في اشتباكات مع الجماهير، ولكنه سيمنع حضور الجماهير للمدرجات.وواصل أنه لو كان هناك مسئول في البلد يفكر في إعادة الجماهير للمدرجات، فعليه أن يتريث قدر المستطاع بعد هذه الواقعة.