أحلام عن مشاركتها في أوبريت «صناع الأمل»: ليلة كالحلم

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة شكر خاصة إلى الشيخة فاطمة بنت ثاني بن جمعة آل مكتوم حرم الشيخ حمد بن محمد حاكم الفيجرة، بعد مشاركتها في غناء أوبريت "صناع الأمل".وقالت أحلام، في تغريدة لها عبر "تويتر": "تشرفت بوجودي بليلة كالحلم في داري الفجيرة في بلادي الإمارات الحمد لله على نعمة الإمارات من بنت زايد".وشارك من نجوم الغناء بالوطن العربي في تقديم الأوبريت كل من: صابر الرباعي، نجوى كرم، أصالة نصري، عاصي الحلاني، وليد توفيق، ملحم زين، ريدوان، ويارا، فايز السعيد، لطيفة العرفاوي، وليد الشامي، محمد الشحي، بلقيس فتحي، محمد عساف، سيف نبيل، سعد لمجرد، مايا دياب، أسما لمنور، عبير نعمة، ونبيل شعيل وآخرون.