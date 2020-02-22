حبس عاطلين لحيازتهما 250 جرام «استروكس» بالسلام

أمرت نيابة السلام، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٢٥٠ جرام بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات ان المتهمين خالد. ز، حشمت.ف، عاطلين وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٢٥٠ جرام قبل ترويجها بمدينة السلام، وأقرا بترويجهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها.كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تبين صحة المعلومات، وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.