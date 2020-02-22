فى عيد ميلادها.. إدوارد سعيد عن تحية كاريوكا: تحمل جزء من تاريخ مصر

تحل اليوم الذكرى الـ"101" لميلاد الراقصة تحية كاريوكا واسمها الحقيقى "بدوية محمد كريم على السيد النيدانى"، والتى ولدت بمدينة الإسماعيلية فى 22 فبراير عام 1915م.

ونستعرض هنا ما كتبه الروائي المغربي "إدوارد سعيد" بعد وفاتها.













يقول: "تحية كاريوكا مش مجرد فنانة (راقصة وممثلة) هي ست بتحمل جزء من تاريخ مصر في إنسانيتها، سلام وسكينة لروحها، هي نموذج للمثقف إلى مواقفه حاضرة بدون ادعاء وشعارات فاضية، شخصية جديرة بالاحترام والمحبة".













وتابع: "الصفة العظيمة في تحية كانت شهوانيتها، أو تلك الجذوة منها التي نتذكرها خالية من التعقيد ومتناسقة تمامًا مع نظرة المشاهدين إليها نظرة التشهي البدائي عند البعض، ونظرة التشوق الراقي عند متذوقي الرقص التي تشابهها في سرعة الزوال والبراءة من التهديد. اللذة الآن، ثم لا شيء! أتساءل أحيانًا أي حياة ستكون لها بعد موتها".



