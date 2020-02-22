بائع لعب أطفال: «مولد زين العابدين فتحة خير عليا» (فيديو)

قال أحمد أبوآدم، بائع في مولد سيدي زين العابدين، إنه يحضر لأول مرة لبيع ألعاب الأطفال بعد أن كان يبيع الألعاب في شارع الأزهر بحي الموسكي.أضاف أحمد، لـ"الدستور" أن الإقبال على لعب الأطفال منذ اليوم الأول للمولد في ارتفاع:"الحمد لله البيع كويس من أول يوم في المولد"، مؤكدًا أن أسعار ألعاب الأطفال لا تتعدى الـ7.5: "ببيع اللعب دي للأطفال بـ 7.5 عشان يفرحوا والناس تتبسط".