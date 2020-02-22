100 ألف جنيه دعم مالي لصالح شباب الوفد

أعلن بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، توفير دعم مالي تبلغ قيمته 100 ألف جنيه لصالح شباب حزب الوفد.جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد، مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة للوفد ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المرأة والشباب في المحافظات، اليوم السبت، في بيت الأمة.وأوضح أبوشقة أن الحزب بصدد تفعيل دور معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية بعدما تم إنشاؤه بقيادة الدكتور عبدالسند يمامة، لتأهيل وتدريب الشباب، مشيرًا إلى أنه تم رصد جوائز مالية لتشجيع الشباب.أضاف رئيس الحزب أن المعهد بصدد توفير برنامج تأهيلي وتدريبي حول حروب الجيل الرابع وتعريف بالمبادئ الدستورية، وكذلك خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.