تهديد «ثلاثى فضح الجماعة»: «السكوت أو الترحيل»

هدد قادة بجماعة الإخوان الإرهابية كلًا من عاصم عبدالماجد، القيادى فى «الجماعة الإسلامية»، وياسر العمدة ومسعود حامد، عضوى الجماعة، بترحيلهم وتسليمهم لأجهزة الأمن فى مصر لكونهم مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب، وذلك حال استمرارهم فى الكشف عن فضائح وأسرار التنظيم وسياساته التحريضية، وحالة الرفاهية التى يعيشها القادة. وعلمت «الدستور» أن الدفراوى ناصف، وهو أحد قادة الجماعة المقربين من «جبهة العواجيز» التى يتزعمها إبراهيم منير، نائب مرشد «الإخوان»، ومحمود حسين، الأمين العام للجماعة، تواصل مع الثلاثى وأبلغهم بذلك التهديد، متوعدًا بتنفيذه حال استمرارهم فى الحديث عن الجماعة وأوضاعها الداخلية.وقالت مصادر إن «الدفراوى» طالب الثلاثى بالصمت التام فيما يتعلق بأحوال الجماعة من الداخل، وعدم نشر أى شىء عنها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك فى مقابل دعمهم بوظائف وأموال.وأضافت المصادر: «قادة الجماعة يواجهون كل من يتحدث عن أحوال الجماعة بكل قوة، لوقف أى تحرك لفضحها وقادتها، خاصة أنها تعانى من انشقاقات بشكل متواصل، فضلًا عن ضعف تأثيرها بصورة كبيرة، الأمر الذى عكسه عزوف المصريين عن الدعوات التحريضية التى أطلقتها عبر لسانها المقاول الأجير محمد على، فى الذكرى التاسعة لثورة ٢٥ يناير».وفضح عاصم عبدالماجد اعتماد الجماعات الإسلامية وعلى رأسها «الإخوان» على مبدأ «البيعة»، مشددًا على أنها «بدعة وليست من الإسلام فى شىء»، فيما نشر ياسر العمدة، ضمن سلسلة فيديوهات بعنوان «كشف المستور»، العديد من الفضائح حول المنظومة الإعلامية للجماعة، وكذلك فعل الشاعر مسعود حامد، الذى تحدث عن الفساد داخل أبواق التنظيم فى تركيا، وعلى رأسها قنوات «مكملين» و«الشرق» و«وطن».