الحشد الشعبي يعلن اعتقال منسق تنظيم داعش الإرهابي خارج العراق

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، عن إلقاء القبض على منسق تنظيم داعش الإرهابي خارج بغداد.وقال الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية إن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية أمنية ناجحة بالقاء القبض على ما يعرف بمنسق تنظيم "داعش" الإجرامي خارج العراق.وأضاف أن العملية الأمنية استندت لمعلومات دقيقة وجرت داخل مدينة الموصل.