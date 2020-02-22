قطع الكهرباء عن 14 منطقة بأبوتيج للصيانة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، قطع التيار الكهرباء على 14 منطقة بالمركز لإنهاء أعمال صيانة الصيانة على مدار يومين.وقال يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إن أعمال الصيانة ستتم لبعض الخطوط بالمركز مما يترتب عليه قطع الكهرباء عن قرية النخيلة بالكامل غدًا الأحد كما أنه سيتم قطع الكهرباء عن محطة مرشحات أبو تيج وقرية المسعودي بالكامل والكوم الأحمر وغرب السكة بأبو تيج والحماصلة ومجمعة بالنخيلة ونزله دوينة والشيخ راجح ودوينة غرب ومنطقه المساعيد ومحطة صرف بني سميع وبني سميع البلد وعزبة عيسي بعد غد الإثنين بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا.وأوضح يسري أنه تم التنبيه على كافة المخابز البلدية والمصالح والوحدات الصحية لعمل التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتها خلال فترة فصل التيار الكهربائي حتى لا يتضرر المواطنون.