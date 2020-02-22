هاواى تفرج عن مدير أمريكي بجوجل اتهم بقتل زوجته

أفرجت شرطة جزيرة هاواى، عن مدير فى شركة جوجل بعد اتهامه بالقتل العمد، عقب العثور على جثة زوجته مقتولة، خلال رحلة سياحية لهما بالجزيرة.وقالت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية اليوم السبت إن الشرطة أفرجت عن سونام ساكسينا، أمس الجمعة الذى يعمل مديرا فى جوجل بتهمة القتل من الدرجة الثانية، إثر العثور على جثة زوجته فى خليج أنايهومالو جنوب كوهالا.وأوضحت الصحيفة أن ساكسينا أبلغ عن اختفاء زوجته يوم الثلاثاء واكتشف الشرطة جثتها يوم الأربعاء وألقت القبض على الزوج في نفس اليوم.وأكدت الشرطة أن سبب الوفاة غير محدد حتى الآن وتم إطلاق سراح ساكسينا في انتظار مزيد من التحقيقات من قبل الجهات لمختصة.وقدم الزوجان من ولاية واشنطن الأمريكية، والمتزوجان منذ 17 عاما، مع ابنتيهما فى إجازة عائلية سنوية إلى جزيرة هاواى.