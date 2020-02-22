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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يفتتح فرع نادي الجزيرة بـ6 أكتوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 07:39 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء السبت، فرع نادي الجزيرة بالسادس من أكتوبر، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور عدد من الوزراء، وعمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، وأعضاء المجلس.

واستمع رئيس الوزراء خلال فعاليات الافتتاح إلى نبذة مختصرة حول تاريخ النادي، من المهندس عمرو جزارين، الذي كان مخصصًا لرياضة الفروسية، قبل أن يضم جميع الرياضات، كما شرح مراحل إقامة الفرع الجديد، حيث تم تخصيص الأرض في 2008 بمساحة ٥٠ فدانًا، ثم صدر في عام ٢٠١٠ القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام ويشمل استخدامات المباني والاشتراطات الخاصة بالبناء والارتفاعات وغيرها، وتعثر المشروع لفترات طويلة، حتى قام مجلس إدارة النادي الحالي، بعد توليه المسئولية في ٢٠١٧، بتدبير التمويل اللازم للتنفيذ.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل ٣٠% من إنشاءات النادي المخططة، بتكلفة ٣٠٠ مليون جنيه، على مساحة ١٨ فدانًا، ومن المنتظر أن تصل التكلفة الإجمالية للفرع لحوالي ١.٢ مليار جنيه، وينتهي العمل فيه خلال عامين، ليشمل ملاعب رياضية في جميع الألعاب على أعلى مستوى.

كما عرض جزارين مكونات الفرع الجديد لنادي الجزيرة، حيث تتضمن المرحلة الأولى: ملاعب كرة خماسي، وحمام سباحة ضخم، وصالات جيمنزيوم، وتدريبات لياقة بدنية، ورياضات اجتماعية مثل صالة البلياردو، وصالة البريدج، وقاعات صالونات مختلفة، وملاعب كروكيه، وحديقة أطفال، أما المرحلة المقبلة للنادي فمن المنتظر أن تتضمن مجمع سباحة أوليمبى، وصالات مغطاة، ومجمع اسكواش، وملاعب تنس، وصالة جمباز، وعددًا آخر من الإنشاءات المهمة.

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